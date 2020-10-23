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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأمريكية: متسللون روس يهاجمون شبكات حكومية ومحلية فى الولايات المتحدة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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ذكرت الحكومة الأمريكية أن متسللين إلكترونيين ترعاهم روسيا حاولوا اختراق شبكات كمبيوتر حكومية ومحلية في الولايات المتحدة وإنهم نجحوا في واقعتين، وذلك في ثاني تحذير كبير من عمليات التسلل الخارجية في غضون يومين.

وفي التحذير الذي جاء قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي إن مجموعة روسية يطلق عليها الباحثون أحيانا اسم بيرسيك بير أو دراجون فلاي استهدفت العشرات من الشبكات التابعة لحكومات الولايات والإدارات المحلية والمناطق الأمريكية وكذلك شبكات تابعة لشركات طيران.

وأضاف المكتب والوزارة: "منذ سبتمبر 2020 على الأقل، نفذ طرف روسي ترعاه الدولة، حملة على مجموعة متنوعة من الأهداف الأمريكية".

وقالا في منشور على الموقع الإلكتروني لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وهي وحدة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن المتسللين نجحوا في اختراق عدد غير محدد من الشبكات وسرقوا منذ بداية هذا الشهر بيانات من اثنتين منها.

ولم يكشف مكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي عن أسماء الهيئات المستهدفة. ولم ترد الوزارة بعد على طلبات التعليق. ولم يقدم المكتب مزيدا من التفاصيل لكنه قال في بيان إنه "يسلط الضوء على سلوك روسيا الشائن".

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن بعد على رسالة تطلب التعليق.

ونفت موسكو في الماضي قيامها بعمليات تسلل إلكتروني على الأراضي الأمريكية.

ويأتي التحذير وسط مخاوف متزايدة بشأن مثل هذه العمليات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.

ويشعر كثيرون في الولايات المتحدة بالقلق من احتمال تكرار ما حدث عام 2016، عندما سرق متسللون تثور مزاعم عن عملهم لصالح المخابرات العسكرية الروسية رسائل بريد إلكتروني تخص ديمقراطيين أمريكيين بارزين وشخصيات سياسية أخرى ونشرها، وذلك وفقا لوكالات المخابرات الأمريكية ومسؤولين حكوميين.

وكان مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف قال الأربعاء إن كلا من روسيا وإيران تحاولان التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سعيا لتقويض ثقة الأمريكيين في نزاهة التصويت ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وأضاف راتكليف أن روسيا حصلت على معلومات عن الناخبين وأن إيران بعثت برسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني للناخبين الأمريكيين في محاولة لترهيبهم.

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