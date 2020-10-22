مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل للإعفاء المتبادل من التأشيرات

وقّع عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وشلومو مور يوسف، المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الخميس، إمكانية مواطني الدولة من السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن غباش قوله: "إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي إسرائيل دون تأشيرة مسبقة؛ ما يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي".