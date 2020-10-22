غادة عادل تعتذر عن بطولة «تحت تهديد السلاح»

اعتذرت الفنانة غادة عادل، عن بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ولم تبدِ الفنانة أي أسباب حول هذا الاعتذار غير انشغالها بأعمال فنية أخرى.من جانبه يعكف الفنان هاني سلامة، على إنهاء تحضيرات الفيلم، وتم عقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الماضية.ويعود الفنان إلى السينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" قبل 11 عاما، والفيلم تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة ويتورط فيها بطل العمل، ويجد نفسه محاطًا بالاتهامات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة والقاتل الحقيقي، ولكن هذه المرة في إطار من التشويق.و"تحت تهديد السلاح" يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون في مشاهد محدودة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.