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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل أكبر عدد يومى لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلن الأردن، في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء، تسجيل 2.648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة.

وتواجه المملكة تفشيًا كبيرًا للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الإصابات ثلاثة أمثال في الأسبوعين الماضيين فقط.

وزادت حالات الإصابة في الأردن الشهر الماضي عن معظم بلدان الشرق الأوسط في تراجع عن نجاح المملكة على مدى شهور في احتواء تفشي الفيروس، وهناك أيضًا قفزة مقلقة في الوفيات اليومية التي يبلغ متوسطها الآن حوالي 30.

وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إنه على الرغم من دخول البلاد «مرحلة صعبة» بعد انتقال العدوى محليًا على نطاق واسع، فإنها لن تعاود فرض العزل العام على مستوى البلاد.

وأضاف «الخصاونة»، في تصريحات صحفية: «الاغلاقات الطويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات الاقتصادية»، مرددًا مخاوف من أن العزل العام الصارم الذي يعطل مناحي الحياة اليومية من شأنه أن يشل الاقتصاد المعتمد على المساعدات.

وقالت السلطات، إنه منذ بداية تفشي الوباء، سجل الأردن الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة 43.620 إصابة و443 حالة وفاة.

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