وصفت الرجالة المصريين بـ«مسدسات ميه».. أبرز تصريحات دينا أنور المثيرة للجدل
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:40 م
إسلام جمالطباعة
دائما ما تثير دينا أنور الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصريحاتها والتي كان آخرها تعليقها على فيديو الراقصة البرازيلية "لوردنيا"، قائلة إن الرجالة المصريين الذين احتفوا بالراقصة يعانون من مشاكل جنسية واصفة إياهم بـ"مسدسات ميه وفشنك".
لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها دينا أنور الجدل، بل هناك الكثير من التصريحات المثيرة وهو ما ترصده الدستور في سياق السطور التالية:
دينا انور
"الحجاب دي حتة قماش وليه ربنا مفرضهوش على الراجل"
قالت دينا أنور في وقت سابق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: "الحجاب دي حتة قماش وليه ربنا مفرضهوش على الراجل".
قالت دينا أنور في وقت سابق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: "الحجاب دي حتة قماش وليه ربنا مفرضهوش على الراجل".
دينا انور
"جسدي ليس مثل كاسات النيش"
فى عام 2018، قالت: "خايفة أموت بدري بسببكم.. وأنا لسه حلوة وطعمة وفي عز شبابي".
وتابعت الكاتبة المثيرة للجدل: "جسدي ليس مثل كاسات النيش.. محظورٌ استعماله على أصحابه مباحٌ استخدامه للزائرين..!جسدي ملكي أنا وحسب أستعرِضُه ولا أعرِضُه! فالاستعراضُ تباهي".
فى عام 2018، قالت: "خايفة أموت بدري بسببكم.. وأنا لسه حلوة وطعمة وفي عز شبابي".
وتابعت الكاتبة المثيرة للجدل: "جسدي ليس مثل كاسات النيش.. محظورٌ استعماله على أصحابه مباحٌ استخدامه للزائرين..!جسدي ملكي أنا وحسب أستعرِضُه ولا أعرِضُه! فالاستعراضُ تباهي".