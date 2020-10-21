وصفت الرجالة المصريين بـ«مسدسات ميه».. أبرز تصريحات دينا أنور المثيرة للجدل

دائما ما تثير دينا أنور الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصريحاتها والتي كان آخرها تعليقها على فيديو الراقصة البرازيلية "لوردنيا"، قائلة إن الرجالة المصريين الذين احتفوا بالراقصة يعانون من مشاكل جنسية واصفة إياهم بـ"مسدسات ميه وفشنك".لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها دينا أنور الجدل، بل هناك الكثير من التصريحات المثيرة وهو ما ترصده الدستور في سياق السطور التالية: