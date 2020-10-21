«الصحة» تستجيب لـ«الصيادلة» بشأن تراخيص الدفعة الجديدة

وافقت وزارة الصحة على انتداب موظفيها بإدارة التراخيص الطبية بمقر نقابة الصيادلة؛ لإنهاء إجراءات تراخيص مزاولة المهنة من خلال مندوبي النقابات الفرعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة.يأتى ذلك حرصًا من النقابة العامة للصيادلة على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، وتسهيلًا على الخريجين الجدد في إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة بصورة عاجلة بعد تأخرها بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين للقيد وللتسهيل على الصيادلة.يذكر أن النقابة العامة بدأت في استقبال الصيادلة الجدد بعد إرسال معظم الجامعات لقائمة الخريجين ومراجعتها من قبل النقابة، كما تم تجهيز المقر لإنهاء إجراءات التقديم بالنقابة بسهولة ويسر.