مبيعات المصريين والعرب تكبد البورصة خسائر بـ4 مليارات جنيه

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 617.8 مليار جنيه.تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 5. 0%، بما يعادل 56 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، كما هبط المؤشر الثاني "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%، بما يعادل 24.2 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1918 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.16 مليار جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 365.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 42.9 ألف صفقة بيع وشراء.