رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبيعات المصريين والعرب تكبد البورصة خسائر بـ4 مليارات جنيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:41 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 617.8 مليار جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 5. 0%، بما يعادل 56 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، كما هبط المؤشر الثاني "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%، بما يعادل 24.2 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1918 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.16 مليار جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 365.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 42.9 ألف صفقة بيع وشراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني.. فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «عشاق عروس البحر» لـ محمد مصطفى عزوز

اليوم.. أولى سلسلة ندوات «تواصل» بالأعلى للثقافة

كيف هرب أنيس منصور من الكتابة عن أحداث سياسية ولجأ إلى الفضاء؟

«الطوق والأسورة» على مسرح الطليعة غدا