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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تحقيقات موسعة في انتحار «فتاة العياط» بعد نشر فيديو إباحي لها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق
ندى حمدي
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تجري نيابة العياط تحقيقات موسعة، اليوم الأربعاء، في انتحار فتاة حرقًا عقب انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها بمدينة العياط في محافظة الجيزة.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة، كما صرحت بدفنها عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة تلقى إخطارًا من مركز العياط بانتحار فتاة حرقًا، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين من الفحص أن المتوفاة تبلغ من العمر 23 سنة.

باستجواب أسرة الفتاة، والدتها وشقيقها وعمها، قرروا أن المتوفية تدوول لها مقطع فيديو إباحي مع عامل مصنع طوب 25 سنة، وكانوا دائمي لوم الفتاة على فضيحتها وفوجئوا بانتحارها حرقًا.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط عامل مصنع الطوب المتورط في فضيحة الفتاة، والهاتف المستخدم، واعترف بتصويرها خلسة أثناء تواجدها بمنزله خلال إقامة علاقة غير شرعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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