سيولة مرورية في شوارع وميادين العاصمة اليوم 21-10-2020

النشرة المرورية اليوم





كما شهدت شوارع وميادين مصر الجديدة سيولة مرورية وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

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بينما تبدأ الكثافات المرورية بطريق كورنيش النيل من أمام مبنى التليفزيون وحتى معهد القومي للسكر وسيولة مرورية حتى مناطق حلوان والمعادي.كما شهدت شوارع وميادين مصر الجديدة سيولة مرورية وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

يرصد الدستورحيث تشهد معظم شوارع وميادين العاصمة منذ صباح اليوم الأربعاء حالة من السيولة المرورية بالتزامن مع الذروة الصباحية ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من وجودهمحيث يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية في اتجاه مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بينما يوجد بطء في الحركة اتجاه مناطق وسط البلد كما يشهد نفق الأزهر سيولة مرورية في الاتجاهين وكذا طريق صلاح سالم في الاتجاهين مع وجود كثافات اتجاه المطار أمام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.