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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين العاصمة اليوم 21-10-2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
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يرصد الدستور النشرة المرورية اليوم، حيث تشهد معظم شوارع وميادين العاصمة منذ صباح اليوم الأربعاء حالة من السيولة المرورية بالتزامن مع الذروة الصباحية ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من وجودهم
حيث يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية في اتجاه مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بينما يوجد بطء في الحركة اتجاه مناطق وسط البلد كما يشهد نفق الأزهر سيولة مرورية في الاتجاهين وكذا طريق صلاح سالم في الاتجاهين مع وجود كثافات اتجاه المطار أمام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

النشرة المرورية اليوم

بينما تبدأ الكثافات المرورية بطريق كورنيش النيل من أمام مبنى التليفزيون وحتى معهد القومي للسكر وسيولة مرورية حتى مناطق حلوان والمعادي.

كما شهدت شوارع وميادين مصر الجديدة سيولة مرورية وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

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