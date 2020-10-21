رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطانى يصر على إغلاق مانشستر بعد توقف محادثات الدعم المالى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:34 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض قيود أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى، بعد انهيار المحادثات بشأن الدعم المالي خلال فترة الإغلاق.

وتوقفت المحادثات بين جونسون وعمدة المنطقة آندي بورنهام، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى تقديم المزيد من الدعم لأشد الناس فقرًا الذين سيتضررون بشدة من الإجراءات التقييدية الإضافية.

وقال جونسون، إنه تم تقديم «دعم سخي»، وأن مانشستر الكبرى ستخضع لقيود من المستوى 3 اعتبارًا من يوم الجمعة.

وتتزايد أعداد الإصابات في مانشستر وتخضع المدينة الشمالية حاليًا للمستوى المتوسط من القيود، المعروف باسم المستوى 2، وأوضح جونسون في مؤتمر صحفي أن الخطوة الأخيرة من المقرر أن يوافق عليها البرلمان بعد غد الخميس، قبل أن يتم فرضها بعد منتصف ليل الجمعة بقليل.

وقال إن القواعد الجديدة من المستوى 3 تعني إغلاق الحانات ما لم تقدم وجبات كبيرة، ومنع اختلاط العائلات المختلفة، فضلًا عن تطبيق قيود على الاتصال في الأماكن المفتوحة، كما سيتم نصح المواطنين بعدم السفر إلى داخل المنطقة أو خارجها.

وذكر زعيم المعارضة كير ستارمر، أن حزب العمال سيفرض تصويت في مجلس العموم غدًا الأربعاء للمطالبة باتفاق عادل للمناطق التي تواجه مثل هذه القيود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اليويفا يقرر عدم إقامة مباريات في أرمينيا وأذربيجان بسبب القتال

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية

القومى للمسرح يحتفل بذكرى النصر بالهناجر.. الليلة