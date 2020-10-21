رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تحبط مخططًا روسيًا لتعطيل الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
وكالات
طباعة
قالت شركة مايكروسوفت إنها عطلت أكثر من 90 بالمئة من الأجهزة التي تستخدمها عصابة إجرامية إلكترونية من الناطقين بالروسية؛ للسيطرة على شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر قادرة على تعطيل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه بدعم من سلسلة أوامر قضائية أمريكية وعلاقاتها مع شركات تكنولوجيا في دول أخرى، فإن حملتها المستمرة منذ أسبوع ضد العصابة التي تدير شبكة (تريك بوت) تحبط مصدرًا محتملا لتعطيل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال توم بيرت، نائب رئيس الشركة في مقابلة "عطلنا معظم بنيتهم الأساسية"، وأضاف "قدرتهم على إصابة أهداف ضعفت بشدة".

ويقول محترفون في قطاع الأمن الإلكتروني إن المجرمين المسئولين عن (تريك بوت) أصابوا أكثر من مليون جهاز كمبيوتر شخصي، كثير منها في حكومات محلية، ويضيفون أن المجرمين يبرمون بعد ذلك صفقات مع عصابات أخرى لتنزيل برمجيات خبيثة على الأجهزة المصابة.

ورغم عدم وجود أدلة على أن تلك العصابة تعاونت مع حكومات أجنبية، قال بيرت إنه أراد تعطيل شبكة (تريك بوت) قبل الانتخابات خشية محاولة وكالات روسية استخدامها للتدخل في عملية التصويت أو إثارة الشكوك حول النتائج من خلال التلاعب بالبيانات.

وقال بعض الخبراء الأمنيين، الذين لم يرصدوا تأثيرا يذكر لجهود مايكروسوفت في البداية لمكافحة شبكة (تريك بوت)، هذا الأسبوع إن خوادم جديدة للسيطرة شرعت العصابة في تشغيلها بدأت تفقد الاتصال مما يصعب على الجماعة تحميل برامج جديدة على أجهزة كمبيوتر مصابة.

وقال مارك أرينا، الرئيس التنفيذي لشركة (إنتل 471)، إن "عمليات التعطيل التي تستهدف تريك بوت حاليا عالمية في طبيعتها وحققت نجاحا ضد البنية الأساسية لتريك بوت".

وأضاف "برغم ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من وحدات التحكم العاملة المتمركزة في البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وقرغيزستان والتي ما زالت قادرة على التعامل مع ذلك".

وقال أرينا وآخرون إن عصابة (تريك بوت) تطلب الآن من جماعات أخرى تنزيل برمجياتها، وإن من المتوقع أن تعيد بناء بنيتها الأساسية بطرق أخرى.

موضوعات متعلقة

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

بالمستندات.. محمد الباز يخترق مكتب الأجير أيمن نور

فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

مسؤل صينى: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بتحور الفيروس

بلغاريا تفرض ارتداء الكمامة بعد زيادة حادة لإصابات كورونا

اليويفا يقرر عدم إقامة مباريات في أرمينيا وأذربيجان بسبب القتال

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية

القومى للمسرح يحتفل بذكرى النصر بالهناجر.. الليلة