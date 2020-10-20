بوتين يبحث هاتفيًا مع ماكرون الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.وذكر بيان الكرملين الروسي أن المحادثات جاءت بمبادرة فرنسية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.وأعرب بوتين عن تعازيه في جريمة مقتل المدرس الفرنسي التي وقعت مؤخرًا على يد شيشاني- روسي المولد، واتفقا الزعيمان على العمل معا لمكافحة الإرهاب.وتسعى روسيا للتوصل إلى اتفاق مراقبة للإشراف على الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان.