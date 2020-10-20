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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: غرفة عمليات مدعمة بالخرائط لمتابعة الأمطار والسيول بالمحافظات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:12 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة توقعات الأرصاد الجوية حول تعرض عدد من المحافظات لسقوط الأمطار الغزيرة والسيول، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة للتعامل مع الأزمات وتوقعات أماكن حدوثها.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يوجد ٢٦ مركز إغاثة على مستوى المحافظات تضم كل المهمات، وتم قد تم تدريب العاملين بها وتأهيلهم لمواجهة أى ظروف أو كوارث قد تحدث، نتيجة التقلبات الجوية فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة إلى ٢٥ سيارة.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أنه جاري التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، لمتابعة لجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر التي من المتوقع أن تتضرر لتيسير تجنب تعرض تلك الأسر لمخاطر السيول.

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