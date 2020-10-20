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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مدحت العدل يحاضر حول مستقبل الأغنية المصرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "الأغنية المصرية.. الواقع والمستقبل" والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس.

ويحاضر في الندوة الشاعر الدكتور مدحت العدل، ويديرها الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة، كما تبث المحاضرة أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

ومدحت العدل٬ كاتب وسيناريست وشاعر غنائي٬ صدر له دواوين: "رصيف نمرة خمسة" عن الدار المصرية اللبنانية 2014 والذي نال عنه جائزة أفضل ديوان لشعر العامية في الدورة الـ 45 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وديوانه الصادر عن دار نهضة مصر 2017 بعنوان "شبرا مصر - 36 شارع الأفضل".

وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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