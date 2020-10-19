«التعليم» تضع مجموعة ضوابط لعدم التكدس أمام المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي؛ للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.ووجّهت الوزارة بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلاب بعدم التكدس أمام أبواب المدارس، للحفاظ على الصحة العامة؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.