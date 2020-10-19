«حرض المواطنين على تقليده».. ضبط بطل فيديو «عبور البوابات دون دفع الرسوم»

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالعبور من إحدى بوابات تحصيل الرسوم المستحدثة دون دفع الرسوم المقررة وقيامه من خلال الفيديو بتحريض المواطنين على عدم دفع الرسوم.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته هاتف محمول- فلاش ميمورى "محمل عليهما مقطع الفيديو المشار إليه"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.