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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد كيلاني ينضم لفريق عمل «حلوة الدنيا سكر»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:19 م
الفنان محمد كيلاني
الفنان محمد كيلاني
منار إبراهيم
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انضم الفنان محمد كيلاني إلى فريق عمل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تعاقد عليه منذ أيام، وتخوض بطولته الفنانة هنا الزاهد، والمقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.

ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير أول مشاهده خلال أيام، ويبدأ المخرج خالد الحلفاوي بمونتاج الحلقات التي ينتهي من تصويرها على الفور، خاصة الحلقات الأولى، لتكون جاهزة للعرض قبل حلول نوفمبر المقبل.

تدور فكرة المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي نهاية العام، وهو فكرة يسري الفخراني، وتأليف 8 من الكتاب الشباب، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا.

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