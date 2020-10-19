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اقتصاد

الإحصاء: 105.3 مليون دولار صادرات الأثاث المصرى خلال 7 أشهر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
صادرات الأثاث المصرى
صادرات الأثاث المصرى
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأثاث محلى الصنع بلغت 105.3 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 148.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قارب الـ 43 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات الأثاث شهدت مؤخرًا تحسنًا إلى حدود 23.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2020 مقابل 20.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 16 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 18.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.1 مليار دولار خلال عام.

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