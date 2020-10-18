اليونان: مستعدون لجميع السيناريوهات ضد تركيا ولن نترك حقوقنا

قال وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس، إن اليونان تسعى إلى السلام لكنها ستدافع عن حقوقها ضد الاستفزازات التركية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشدد هاتزيداكيس في مقابلة له مع قناة " SKAI" على أنه إذا قررت تركيا فتح باب اللجوء المجنون إلى اليونان عبر المهاجرين فلن تنجر أثينا إلى هذا الأمر وستدافع عن حقوقها، وفق ما نقلته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية اليوم الأحد.وأكد الوزير اليوناني أن تصرفات أردوغان تجاوزت كل الحدود، حتى أصبحت تركيا خارجة عن السيطرة، ورغم أن اليونان تتخذ خطوات نحو السلام إلا أنها مستعدة بالفعل لأسوأ سيناريو ولم يعد لديها مجال للسلام.وشدد هاتزيداكيس على رفضهم تقليص مساحة المياه الإقليمية لليونان إلى 6 أميال بحرية بدلا من 12 ميلًا، مؤكدا أن هذا حق لليونان وستمارسه كلما رأت ذلك ضروريًا وأنه موقف ثابت لجميع الأطراف.وأشار الوزير اليوناني إلى أنهم وافقوا على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا ومصر، لكنهم لم يفعلوا الشيء ذاته مع تركيا لأن لديها موقفًا مختلفًا، موضحا: "نريد السلام، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن حقوق اليونان البحرية".