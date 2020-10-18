رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: مستعدون لجميع السيناريوهات ضد تركيا ولن نترك حقوقنا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:34 م
وزير البيئة والطاقة
وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس
محمد عمر
طباعة
قال وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس، إن اليونان تسعى إلى السلام لكنها ستدافع عن حقوقها ضد الاستفزازات التركية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد هاتزيداكيس في مقابلة له مع قناة " SKAI" على أنه إذا قررت تركيا فتح باب اللجوء المجنون إلى اليونان عبر المهاجرين فلن تنجر أثينا إلى هذا الأمر وستدافع عن حقوقها، وفق ما نقلته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية اليوم الأحد.

وأكد الوزير اليوناني أن تصرفات أردوغان تجاوزت كل الحدود، حتى أصبحت تركيا خارجة عن السيطرة، ورغم أن اليونان تتخذ خطوات نحو السلام إلا أنها مستعدة بالفعل لأسوأ سيناريو ولم يعد لديها مجال للسلام.

وشدد هاتزيداكيس على رفضهم تقليص مساحة المياه الإقليمية لليونان إلى 6 أميال بحرية بدلا من 12 ميلًا، مؤكدا أن هذا حق لليونان وستمارسه كلما رأت ذلك ضروريًا وأنه موقف ثابت لجميع الأطراف.

وأشار الوزير اليوناني إلى أنهم وافقوا على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا ومصر، لكنهم لم يفعلوا الشيء ذاته مع تركيا لأن لديها موقفًا مختلفًا، موضحا: "نريد السلام، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن حقوق اليونان البحرية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

اليوم الرسمي.. موعد إجازة المولد النبوي 2020

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة