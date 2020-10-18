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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مخيمين بعد عودة 172 عائلة نازحة في العراق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:11 م
إغلاق مخيمين
إغلاق مخيمين
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أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق، اليوم الأحد، عن أغلاق مخيمي "الأهل" و"الشمس" في قضاء أبي غريب غربي بغداد بعد عودة آخر 172 عائلة نازحة بواقع 860 نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الأنبار.

وقالت فائق - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية - إنه تم إغلاق مخيمي "الأهل" و"الشمس" بعد عودة 105 أسر نازحة من مخيم "الشمس" و67 أسرة نازحة من مخيم "الأهل" إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية الرمادي والقائم وحديثة وعنه وعامرية الفلوجة بمحافظة الانبار.

وأضافت أنه بعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع قيادة العمليات في بغداد والأنبار وقائمقام أبو غريب تم إيصال الأسر إلى مناطق سكناهم الأصلية، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إغلاق المزيد من المخيمات في بغداد وأطرافها.

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