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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:02 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار على شمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية صباحا، فيما يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 30 19
وادى النطرون 32 20
طنطا 32 19
شبين الكوم 32 19
دمنهور 31 19
بلطيم 30 20
مطروح 30 20
السلوم 31 23
سيوة 34 19
بورسعيد 29 24
دمياط 29 22
الزقازيق 32 20
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 20
السويس 31 21
العريش 30 21
رفح 29 21
رأس سدر 33 20
نخل 30 17
نويبع 32 25
طابا 30 22
كاترين 27 16
الطور 30 23
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 25
مرسى علم 32 25
الفيوم 32 19
بني سويف 33 19
المنيا 34 18
أسيوط 34 19
سوهاج 35 20
قنا 35 20
الأقصر 37 21
أسوان 37 24
إدفو 37 24
أبوسمبل 38 25
الوادي الجديد37 23
شلاتين 35 25
أبو رماد 34 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26

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