غدًا.. طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار على شمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية صباحا، فيما يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 20الإسكندرية 30 19وادى النطرون 32 20طنطا 32 19شبين الكوم 32 19دمنهور 31 19بلطيم 30 20مطروح 30 20السلوم 31 23سيوة 34 19بورسعيد 29 24دمياط 29 22الزقازيق 32 20المنصورة 31 19الإسماعيلية 33 20السويس 31 21العريش 30 21رفح 29 21رأس سدر 33 20نخل 30 17نويبع 32 25طابا 30 22كاترين 27 16الطور 30 23شرم الشيخ 33 25الغردقة 32 25مرسى علم 32 25الفيوم 32 19بني سويف 33 19المنيا 34 18أسيوط 34 19سوهاج 35 20قنا 35 20الأقصر 37 21أسوان 37 24إدفو 37 24أبوسمبل 38 25الوادي الجديد37 23شلاتين 35 25أبو رماد 34 26حلايب 32 26رأس حدربة 32 26