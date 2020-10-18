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القبلة

البحوث: انتشار واسع لوعاظ الأزهر في مدارس ومعاهد الجمهورية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:27 م
الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد
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بدأ وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، الانتشار في المدارس والمعاهد في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية منذ صباح اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع في هذه المناسبة بعنوان "بالعلم نرتقي"، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، في تصريح اليوم الأحد - إن انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المدارس والمعاهد في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف تواجد الوعاظ والواعظات في المدارس والمعاهد في مختلف المحافظات لتوعية الطلاب بأهمية العلم في حياتهم وبيان مصير العلماء ودورهم في رقي المجتمع ونهضته مع بيان كيفية اتخاذ قدوة حسنة في حياتهم.

وأضاف عيّاد، أن اللقاءات التي تم تنظيمها في المدارس والمعاهد ركزت على بيان أهمية العلم ودوره في تقدم الأمم مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية تحقيق كل فرد لدوره في المجتمع وأن العلم هو سيلة قوية للبناء ولتحقيق الأهداف والأمنيات.

وأوضح الأمين العام أن المجمع حريص على التوعية المجتمعية بكل السبل الممكنة، من خلال النشر الإلكتروني، أو التواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية وخاصة طلاب المدارس والمعاهد لما يمثلونه من أهمية عظمى في بناء الوطن.

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