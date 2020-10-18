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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواد فن القصة في مصر بـ «ثقافة القليوبية»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:11 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر عواد مهني، بحضور أعضاء النادي، تم خلالها إلقاء ومناقشة مجموعة من القصائد الشعرية، ومنها قصيدة "أعزف يا ناي" لعواد مهنى، وقصيدة "مصر بلدنا" لمحمود سعيد، كما ألقى الكاتب الصحفي محمد الحلواني محاضرة بعنوان "كيف قدم الأدب المصرى نصر أكتوبر"، بجانب مجموعة من لوحات الفنان التشكيلي عادل حنين.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة لمناقشة "رواد فن القصة في مصر"، بدأها مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، وأوضح فيها أن فن القصة ظهر في مصر في أوائل القرن العشرين وكان محمد تيمور من أول من كتب فن القصص والروايات، وبعد ذلك بدأت المدرسة الحديثة ومن أبرز الأدباء "حسين فوزي، يحيي حقي، سعيد عبده" ومن أول من كتب القصة بالعامية المصرية الأديب محمد حسنين هيكل وايضا طه حسن، واستكمل الحديث القصاص مصطفي محمد موضحا أنه قد ظهر أجيال أخرى لكتاب القصة منهم، نجيب محفوظ ويوسف إدريس، يوسف جوهر، حيث كانت كتابتهم يغلب عليها الطابع الواقعي.

أعد قصر ثقافة بهتيم، محاضرة بعنوان "التوحد" تم خلالها التعريف بمرض التوحد وهو من الأمراض النفسية التى لم يكتشف له علاج حتى الآن، فهو اضطراب في النمو العصبي للطفل، وتظهر أعراضه بعد الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، مما يؤثر على قدرته على التواصل مع الآخرين، ومن الأعراض الشائعة لدى مرضى التوحد، صعوبة شديدة فى التواصل والتفاعل مع الآخرين، والرغبة الشديدة للانطواء والعزلة، لا يستجيب الطفل عند مناداته باسمه، ينعزل عن الجميع ويهرب من المشاركات الاجتماعية سواء اللعب مع الأطفال أو مع والديه، ينفر من القبلات والأحضان ويكره التلامس مع الاشخاص، لديه صعوبة شديد فى نطق الكلمات وترتيب الجمل، كما أكدت المحاضرة على ضرورة رفع ثقافة الأهل والمقربين من الطفل المصاب وكذلك أفراد المجتمع للتعامل بشكل سليم معه.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر ونتائجها" حاضرتها إيمان السيد، مدرس تاريخ، أوضحت أن حرب أكتوبر تعرف بحرب تشرين أو حرب الغفران وهى حرب دارت بين كل من مصر وسوريا من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر فى عام ١٩٧٣ وبدأت يوم السبت الموافق ٦ اكتوبر بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصرى والجيش السورى على القوات الإسرائيلية التى كانت مرابطة فى سيناء وهبة الجولان وتم تدمير خط بارليف ومراكز عديدة للعدو بسيناء وهبة الجولان، وكان من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جميع الأراضي فى شبه جزيرة سيناء.

وفي إطار النشاط أونلاين، قدم قسم المكتبات بإدارة الشؤون الثقافية ورشة حكي لقصة "موسى عليه السلام" بصوت هبة عبد الرؤوف.

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