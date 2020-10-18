صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة من رواية بعنوان "مدينة من رماد" للكاتب العراقي فاضل العزاوي٬ والذي سبق وصدرت له روايات: "كوميديا الأشباح٬ الأسلاف٬ آخر الملائكة٬ الرائي في العتمة٬ القلعة الخامسة٬ مخلوقات فاضل العزاوي العجيبة".بالإضافة إلى دواوينه الشعرية: "سلامًا أيتها الموجة، سلامًا أيها البحر" عام 1974، و"الأسفار" 1976، و"صاعدًا حتى الينبوع" 1993.ومن أجواء رواية "مدينة من رماد" نقرأ: "أطلقت هدى صرغة هستيرية وهي ترى قاسم يسقط على حافة الرصيف، ملطخًا بالدم والوحل وقد انفلتت إحدى فردتي حذائه وسقطت على الرصيف. ثم وقفت مشدوهة لا تعرف ماذا تفعل، بل إنها لم تجرؤ حتى على الصراخ مرة أخرى. محدقة كما لو أنها في غيبوبة في المعاون قاسم الذي كان ينرف مرميًا نصفه فوق إسفلت الشارع ونصفه الآخر فوق الرصيف. حاول قاسم أن يرفع نفسه ولكن يديه غارتا في الماء الآسن المتجمّع في الشارع وهوى مرة أخرى على وجهه الملطخ بالدم والوحل".