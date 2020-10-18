رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
فاضل العزاوي
فاضل العزاوي
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة من رواية بعنوان "مدينة من رماد" للكاتب العراقي فاضل العزاوي٬ والذي سبق وصدرت له روايات: "كوميديا الأشباح٬ الأسلاف٬ آخر الملائكة٬ الرائي في العتمة٬ القلعة الخامسة٬ مخلوقات فاضل العزاوي العجيبة".

بالإضافة إلى دواوينه الشعرية: "سلامًا أيتها الموجة، سلامًا أيها البحر" عام 1974، و"الأسفار" 1976، و"صاعدًا حتى الينبوع" 1993.

ومن أجواء رواية "مدينة من رماد" نقرأ: "أطلقت هدى صرغة هستيرية وهي ترى قاسم يسقط على حافة الرصيف، ملطخًا بالدم والوحل وقد انفلتت إحدى فردتي حذائه وسقطت على الرصيف. ثم وقفت مشدوهة لا تعرف ماذا تفعل، بل إنها لم تجرؤ حتى على الصراخ مرة أخرى. محدقة كما لو أنها في غيبوبة في المعاون قاسم الذي كان ينرف مرميًا نصفه فوق إسفلت الشارع ونصفه الآخر فوق الرصيف. حاول قاسم أن يرفع نفسه ولكن يديه غارتا في الماء الآسن المتجمّع في الشارع وهوى مرة أخرى على وجهه الملطخ بالدم والوحل".

موضوعات متعلقة

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إخلاء سبيل شادي أبوزيد بتدابير احترازية

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى

غدا.. ناجى عبداللطيف ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية