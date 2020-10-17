«أبوشقة»: قرارات الاجتماع المزعوم لـ«عليا الوفد» باطلة

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بطلان الاجتماع المزعوم لعدد من أعضاء الهيئة العليا، لافتًا إلى أنه لا يخص الهيئة العليا للحزب وبالتالي تعتبر أي قرارات أو إجراءات صادرة عنه باطلة.وأضاف «أبوشقة» أنه لم يتم دعوة الهيئة العليا للوفد للانعقاد بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في لائحة الحزب، ومن ثم فإن هذا الاجتماع منعدم، وينعدم بناءً عليه أي إجراءات صدرت.وتجدر الإشارة أن عددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب، الرافضين لنسبة الحزب من المقاعد بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» أعلنوا عن عقد اجتماع للهيئة العليا لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة بعد إلغاء رئيس الحزب القرارات وتأجليها لما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.