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القبلة

وعاظ الأزهر يستقبلون العام الدراسي مع أبناء الوادي الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:49 م
وعاظ الأزهر
وعاظ الأزهر
أميرة العناني
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حرص وعاظ الأزهر الموفدين ضمن قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى الوادي الجديد على استقبال طلاب العلم في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث ألقوا كلمات في طابور الصباح، ودارت موضوعاتها حول فضل العلم والعلماء والاحترام وعدم التنمر بالغير، وأهمية الصلاة والمحافظة عليها.

كما عقد وعاظ الأزهر اليوم ندوة مع الطلاب والمدرسين بمعهد فتيات الفرافرة حول «تكريم الإسلام للمرأة»، كما عقدوا عدة لقاءات مفتوحة مع طلاب مجمع معاهد الفرافرة ومعهد التعمير الأزهري، للإجابة على استفساراتهم حول العديد من الأمور والمسائل الشرعية.

وتضم قافلة الأزهر التي انطلقت إلى محافظة الوادي الجديد، منذ الأربعاء الماضي، ١٧ من كبار علماء الأزهر الشريف، بهدف عقد لقاءات وندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس بمدن وقرى الداخلة والخارجة والفرافرة، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وإغاثية، وشنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبرأ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، ووجودهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع والعمل على معالجتها، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة، التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والمجتمعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.

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