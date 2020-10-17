محافظ دمياط تزور معرض تراثنا

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، جناحي مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية المقامين بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك في نهاية دورته التي انطلقت السبت الماضي بتشريف رئيس الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمشاركة ما يقرب من ٦٠٠ عارض من جميع محافظات الجمهورية.والتقت المحافظ مع محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناع المشاركين بجناحي المدينة والغرفة التجارية، إذ أعربت محافظ دمياط عن سعادتها البالغة بمشاركة قطاع الأثاث بهذا المعرض الهام الذى يضم نخبة من الشباب المبدعين في قطاعات المشروعات اليدوية والتراثية، لعرض منتجات محلية متميزة قادرة على المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية أيضًا، كما أكدت مجددًا حرص كل الأجهزة على تقديم كل سبل الدعم اللازمة لهذا القطاع الصناعي المهم.وفي سياق متصل، توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على دعمها الكبير لدخول قطاع الأثاث بدمياط بهذه الدورة، كما توجهت بالشكر أيضًا إلى ممثلي شركات الأثاث والغرفة التجارية على تنظيمهم تلك المبادرة.