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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكو تعلن إسقاط طائرة هجومية أرمينية.. ويريفان تنفى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:41 م
إسقاط طائرة
إسقاط طائرة
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن دفاعاتها الجوية دمرت، صباح اليوم، طائرة هجومية من ظراز "سو-25 " تابعة لسلاح الجو الأرميني في سماء إقليم كاراباخ.

وقالت الدفاع الأذربيجانية إن الطائرة حاولت قصف مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة جبرائيل.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحة هذا التصريح، ووصفته بأنه "خبر كاذب جديد".

وفي وقت سابق، تحدث الجانب الأرميني أكثر من مرة عن إسقاط طائرات حربية أذربيجانية فوق كاراباخ، لكن باكو نفت خسارة أي طائرة، مؤكدة أنها لا تستخدم الطيران الحربي في معارك كاراباخ.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، صباح اليوم السبت، عن سيطرة جيش بلاه على مدينة فضولي، وعدد من القرى المحيطة بها في قره باغ، إضافة إلى سيطرته على بعض المرتفعات الاستراتيجية في المنطقة.

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