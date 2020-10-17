مصطفى بكري يدعم مرشحي «القائمة الوطنية» للنواب بمؤتمر حاشد في الأقصر

شارك الإعلامي مصطفى بكري بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" في محافظة الأقصر، والذي أقيم بمنطقة "منشأة العماري" بحضور مرشحي القائمة وهم الدكتور محمد العماري وأماني الشعولي، زينب السلايمي، أحمد إدريس، هذا إلى جانب مشاركة عدد كبير من أبرز الشخصيات الشعبية في المحافظة.بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، واستهل بكري كلمته بالحديث عن مدى أهمية المشاركة السياسية الفعالية من خلال ممارسة الديمقراطية والمشاركة بالانتخابات من خلال الإدلاء بالأصوات، مشيرًا إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من الصعاب والتي نجحت بفضل الله، ثم بقيادتها الحكيمة من تخطيها.وشدد بكري على ضرورة عدم تكاتف القوى بين أبناء مصر لمواجهة أي مؤامرات خارجية يسعى من خلالها المخربين النّيل من مصر وأمنها.