سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 17-10-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.43، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46.



أسعار الدينار الكويتي وفي البنك المصري الخليجي انخفض الدينار ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.43، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.40، أما في بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47.



وفي المصرف العربي الدولي ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.46، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51.