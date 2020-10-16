ارتفاع أعداد القتلى في كاراباخ بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار

على الرغم من مرور أسبوع كامل على وقف إطلاق النار فى إقليم ناغورنو كاراباخ، إلا أن الآمال تراجعت في ثبات وقف إطلاق النار وسط استمرار الخلاف والمعارك.وأعلنت وزارة الدفاع في الإقليم الساعي إلى الانفصال، اليوم الجمعة، أن 29 جنديا قتلوا، لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان، وفقا لقناة العربية.يذكر أن القتال الذى يشهده الإقليم في الوقت الحالى هو الأعنف منذ الحرب التي اندلعت خلال التسعينيات، وأودت بحياة 30 ألفا.