رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أرمينيا: تدمير 552 آلية عسكرية أذرية منذ بدء القتال فى كاراباخ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
القتال في كاراباخ
القتال في كاراباخ
وكالات
طباعة
أعلنت أرمينيا، اليوم الجمعة، عن تدمير 552 آلية عسكرية أذرية، بينها مدرعات وطائرات بدون طيار، منذ بدء المعارك في إقليم كاراباخ في الـ27 من الشهر الماضي.

وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية، في بيان له، إن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار، و21 طائرة، و16 طائرة هليكوبتر، و4 منظومات قاذفة صواريخ، كلها تابعة للجيش الأذري.

ووفقًا للبيان الأرمني فإن القوات الأذرية فقدت منذ بداية الصراع 5959 شخصًا في الأعمال القتالية، وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرة أذرية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة، وقتل 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

اليابان تخطط للتخلص من مياه «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-10-2020

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب

«الفارابي» تصدر رواية الخيال العلمي «كلمات تعبر المجرات»

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

حفل فرقة «برانويد آيز» فى درب 1718.. الليلة