أرمينيا: تدمير 552 آلية عسكرية أذرية منذ بدء القتال فى كاراباخ

أعلنت أرمينيا، اليوم الجمعة، عن تدمير 552 آلية عسكرية أذرية، بينها مدرعات وطائرات بدون طيار، منذ بدء المعارك في إقليم كاراباخ في الـ27 من الشهر الماضي.وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية، في بيان له، إن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار، و21 طائرة، و16 طائرة هليكوبتر، و4 منظومات قاذفة صواريخ، كلها تابعة للجيش الأذري.ووفقًا للبيان الأرمني فإن القوات الأذرية فقدت منذ بداية الصراع 5959 شخصًا في الأعمال القتالية، وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرة أذرية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة، وقتل 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.