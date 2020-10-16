نشرة الحوادث: سقوط مستريح لتجارة الأدوية.. والعثور على محتويات حقيبة فتاة المعادى
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:13 ص
محمد السيدطباعة
«الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال «تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية».
زوج والدة قاتلة طفلها من السفاح بالسلام ينكر معرفته بالجريمة
أنكر المتهم بمساعدة ابنة زوجته في قتل طفلها الرضيع بمنطقة السلام معرفته بجريمتها، وأقر بأنها لجأت له خوفًا من الفضيحة وخوفًا من أهلها بعد حملها سفاحًا بالمجني عليه.
حبس سيدة بتهمة قتل طفلها من السفاح بالسلام
أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحجز زوج والدتها لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بقتل طفلها من السفاح بمدينة السلام.
هاتف محمول و50 جنيهًا وأدوات مكياج.. حصيلة محتويات حقيبة فتاة المعادي
عثرت الأجهزة الأمنية داخل حقيبة فتاة المعادي بعد القبض على المتهمين في واقعة سحل الفتاة، على مجموعة من المستلزمات الخاصة بها، والتي دفعت المتورطين في الحادث لسرقتها أثناء سيرها بالطريق، وتبين أن الحقيبة تحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول، و50 جنيهًا، كما تبين إصابتها بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
حبس 28 شخصًا بتهمة التشاجر داخل مولين في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 28 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف.
نشرة الحوادث اليومضبط مستريح جديد استولى على 2 مليون جنيه و800 ألف دولار من المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال «تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية».
زوج والدة قاتلة طفلها من السفاح بالسلام ينكر معرفته بالجريمة
أنكر المتهم بمساعدة ابنة زوجته في قتل طفلها الرضيع بمنطقة السلام معرفته بجريمتها، وأقر بأنها لجأت له خوفًا من الفضيحة وخوفًا من أهلها بعد حملها سفاحًا بالمجني عليه.
حبس سيدة بتهمة قتل طفلها من السفاح بالسلام
أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحجز زوج والدتها لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بقتل طفلها من السفاح بمدينة السلام.
هاتف محمول و50 جنيهًا وأدوات مكياج.. حصيلة محتويات حقيبة فتاة المعادي
عثرت الأجهزة الأمنية داخل حقيبة فتاة المعادي بعد القبض على المتهمين في واقعة سحل الفتاة، على مجموعة من المستلزمات الخاصة بها، والتي دفعت المتورطين في الحادث لسرقتها أثناء سيرها بالطريق، وتبين أن الحقيبة تحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول، و50 جنيهًا، كما تبين إصابتها بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
حبس 28 شخصًا بتهمة التشاجر داخل مولين في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 28 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف.