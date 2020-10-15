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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

حكاية نجاح.. مايسة طبيبة بدرجة فنانة تشكيلية في «تراثنا»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:14 م
مايسة
مايسة
إسلام جمال - سارة ساويرس
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وسط لوحات الفن التشكيلي المبهرة والمبهجة، تقف الدكتورة مايسة يوسف غنام، استشاري النساء والتوليد في معرض تراثنا المقام حاليًا بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

"طبيبة وفنانة"، هكذا لقبت الدكتورة مايسة، فمنذ صغرها وهى تهوي الرسم، ومع ذلك استطاعت الالتحاق بكلية الطب: "أنا ما درستش فنون جميلة، ولم أدرس الرسم، بل كانت هواية منذ الصغر طورتها من خلال الاشتراك في مسابقات الرسم منذ الصغر وحتى الجامعة، والتي كنت أفوز فيها دائمًا".

لم يقف طموح الدكتورة مايسة عند هذا الحد، فقد استطاعت أن تشارك في العديد من المعارض (باريس وروما ومدريد)، وذلك عن طريق إرسال لوحاتها للمشاركة في الكثير من المعارض الدولية.

وقالت مايسة إن "الرسم لم يؤثر على عملي في جراحة النساء والتوليد، بل ساعدت هوايتي بشكل كبير في عملي كطبيبة، فقد زودني بالإحساس العاطفي تجاه المرضى".

وعن دورها كأم في البيت، قالت إن أسرتها ساعدها كثيرًا في تطوير موهبتها: "استحملوني في تقصيري معاهم"، مشيرة إلى أنهم تغاضوا عن الكثير من الواجبات الخاصة بي كأم.

ووجهت الدكتورة مايسة نصحية للمرأة بضرورة إخراج المواهب المدفونة، مؤكدة أن تنمية المواهب يساعد بشكل كبير في تحسين حياة الإنسان نفسيًا واجتماعيًا.

ويضم معرض تراثنا نخبة من أصحاب المهارات النادرة الذين يقدمون وجها متألقا للفن والتراث المصرى، حيث يقام من العاشر وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر.

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