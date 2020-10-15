أول ظهور للملكة إليزابيث الثانية بعد 7 أشهر من الحجر الصحي (صور)

خرجت الملكة إليزابيث من حجرها الصحي، في أول زيارة لها اليوم بصحبة الأمير وليام منذ مارس الماضي، إلى مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في مدينة سالزبوري، على بعد حوالي 85 ميلًا جنوب غرب لندن، بالمملكة المتحدة للقاء العلماء الذين يقدمون الدعم والدراسات فى أزمة COVID-19.وتعد هذه الزيارة أول مشاركة رسمية للملكة، البالغة من العمر 94 عامًا، خارج جدران القصر منذ انتشار جائحة فيروس كورونا فى البلاد، منذ سبعة أشهر، حيث كانت تواصل عملها خلال ذاك الوقت عبر الصور ومكالمات الفيديو والرسائل أونلاين.وبحسب "people"، تقول المصادر الملكية أنه تم اتباع جميع إرشادات COVID-19 خلال هذه الزيارة، وتألقت الملكة في معطف "كشمير" وردي اللون، قديم، من تصميم Stewart Parvin ونسقت معه فستان حريري من أزهار الغابات الخريفية وقبعة بنفس لون المعطف من Rachel Trevor Morgan.لم ترتدِ الملكة قناعًا، ولكنه لوحظ وجود التباعد الجسدي أثناء الزيارة، فمنذ تفشي COVID- 19 فى المملكة المتحدة في مارس الماضي، انتقلت الملكة من قصر باكنجهام إلى قلعة وندسور حيث عزلت هي والأمير فيليب مع مجموعة مختارة من الموظفين.كان لدى الملكة اليزابيث، الكثير من الأعمال في مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية (Dstl)، بالقرب من سالزبوري، وبعد وصولهما بفترة وجيزة، حرص الثنائي الجدة والأمير وليام على عمل بجولة في Energetics Enclosure لمعرفة المزيد عن التكتيكات المستخدمة في مكافحة التجسس.