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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين أكبر وأسرع سوق نموًا للرقائق المتكاملة فى العالم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
صناعة الرقائق المتكاملة
صناعة الرقائق المتكاملة
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ذكر خبراء مؤخرا في معرض الصين 2020 للرقائق المتكاملة الذي عقد في مدينة شانجهاي، أن الصين قد أصبحت أكبر وأسرع سوق نموا للرقائق المتكاملة في العالم.

وكشف يانج شيوي دونج مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة الرقائق المتكاملة في الصين شهدت متوسط معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20 %.

وفي عام 2019، بلغت حجم الصناعة المذكورة في البلاد ما يزيد عن 700 مليار يوان (103.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 15.8 % على أساس سنوي.

وأشار يانج إلى أنه في الوقت الحالي، تحتل البلاد ما يقرب من 50 % من حصة السوق الدولية، مضيفا أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي ساهمت بما يزيد عن 30 % من إيرادات مبيعات الرقائق المتكاملة في البر الرئيسي الصيني.

وقال كيث دي جاكسن، رئيس 2020 لجمعية صناعة أشباه الموصلات والتي مقرها واشنطن، إن صناعة أشباه الموصلات صناعة دولية، ولا يوجد دولة منعزلة عن السلسلة الصناعية بأكملها، مضيفا أن الحكومة الصينية قد التزمت بتعهداتها للانفتاح واستقرار التجارة والاستثمار الأجنبيين، مما عززت ثقة الشركات الأجنبية.

وقال تشو زي شيوي، رئيس الجمعية الصينية لصناعة أشباه الموصلات، أنه على الرغم من جائحة كوفيد-19 في العالم، جلب الارتفاع في الطلب على العمل عبر الانترنت والاجتماعات الافتراضية والمحاضرات عبر الانترنت فرصا جديدة لصناعة أشباه الموصلات.

وذكر تشو أنه "في المستقبل، ستواصل صناعة أشباه الموصلات بالصين تقوية التعاون والتبادلات مع نظيرتها الدولية، وتوسيع الانفتاح الخارجي ومشاركة ثمار تطوير صناعة أشباه الموصلات على مستوى العالم".

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