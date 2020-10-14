النمسا تمدد ضوابط حدودية مع سلوفينيا والمجر بسبب كورونا

أبلغ كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوي، اليوم، المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء أن ضوابط الحدود مع سلوفينيا والمجر التي تم تنفيذها منذ سبتمبر 2015 سيتم تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى.وقال وزير الداخلية النمساوي فى رسالته اليوم الأربعاء إلى المفوضية الأوروبية، إن النمسا ستنفذ ضوابط حدودية داخلية على الحدود النمساوية مع كل من سلوفينيا والمجر اعتبارا من 12 نوفمبر 2020 إلى 11 مايو 2021، مشيرا الى أن أسباب القرار يرجع إلى ضغوط الهجرة المستمرة وللحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الوضع المتوتر الخاص بوباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف "نيهمر" في رسالته إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، أنه قام بإبلاغ نظرائه في سلوفينيا والمجر بقرار النمسا الخاص بضوابط الحدود، وأن قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي تسمح في الحالات التي يكون فيها الأمن العام مهددًا بمراقبة الحدود لكل الدول الـ26 فى اتفاقية شنجن.