تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

كشف مواطنون من الذين ذهبوا للعلاج لدى الشيخ محمد أبو سعيد في قرى مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تفاصيل غريبة من نوعها، عن الرجل الخمسيني الذي يدعي أنه صاحب الكرامات شمال المحافظة، الذي يعتقد فيه الأهالي والمواطنين أنه ولي من أولياء الله الصالحين، والذي انفردنا بنشر قصته، أمس الثلاثاء، بعدما ذاع صيته وانتشر بين الأهالي والأوساط المختلفة في المدينة الأبرز بمحافظة قنا.يقول ثروت إبراهيم، أحد أهالي قرى مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن الشيخ محمد أبو سعيد، الذي عرفه المواطنون بالعارف بالله، يجلس ويسير ويتحرك بحراسة مشددة تحاوطه من المحبين له، ومن عشاقه الذين يرون فيه إنه صاحب الكرامات، فضلًا عن كونهم يحاوطونه في مختلف الأماكن والمناطق التي يذهب إليها، فيما عدا ذهابه للنوم في المقابر الواقعة بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.ويضيف "إبراهيم" في سياق حديثه لـ"الدستور" إن الرجل الخمسيني الذي يمارس أعمال الدجل والسحر والشعوذة، الذي يوهم المواطنين بأنه صاحب المقام وصاحب الكرامات والذين يتباركون به، لا يظهر إلا نادرًا في الشوارع المختلفة بقرية القصر والقرى المجاورة لها في أنحاء مركز نجع حمادي شمال قنا، فضلًا عن كونه يغيب بالأيام والليالي عند ذهابه للمقابر الذي يعيش بداخلها وينام بداخلها.فيما أشار محمد محمود، أحد اهالي قري نجع حمادي، إن الشيخ محمد أبو سعيد، يجلس في أغلب الأحيان عاري تمامًا بعورته أمام المواطنين، منوهًا إلى أن النساء المتعثرات في الإنجاب يذهبن إليه، ويطلبن منه ان يدعو لهن الله للإنجاب لاعتقادهن أنه صاحب الكرامات التى لا تخيب له دعوة أو طلب أو رجاء من الله عز وجل، إلى جانب ذهاب الرجل طلبًا للرزق من خلاله، موضحًا أنه يفعل حركة غريبة عند الذهاب الرجل أو الإناث إليه، حيث يرميهم بالحصى والطوب والحجارة في حالة إذا كان سيعمل على حل أزمتهم أو مشكلتهم، فضلًا عن كونه يسب مريديه الذين يذهبون إليه ويطلبون منه المدد والعون.