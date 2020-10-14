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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

896 ألف إصابة بكورونا و33.2 ألف وفاة فى إسبانيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 896 ألفا و86 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 33 ألفا و204 حالات، وقد تعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد قبل حوالي 36 أسبوعا.

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