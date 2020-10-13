أقراط كيت ميدلتون تلفت الأنظار إليها (صور)

ظهرت دوقة كامبريدج بشكل مفاجئ، أمس الاثنين، خلال مقطع فيديو جديد في متحف التاريخ الطبيعي لتكشف أنها ستعلن عن جائزة مصور الحياة البرية للعام 2020 ليلة الثلاثاء.وفقُا لموقع "hellomagazine" بدت كيت جميلة للغاية وقوية حيث مكياجها اللامع المعتاد والأقراط اللافتة للأنظار حيث تم صنعها من اللؤلؤ، ماركة Annoushka، والتي ارتدتها في عدد من المناسبات الخاصة على مر السنين مما يبدو أن أقراطها الأخيرة عبارة عن أطواق.كتبت مدونة الموضة الملكية UFO No More على تويتر: أن أقراط كيت ميدلتون تعتبر من أحدث مجوهراتها وتم تصميم الأقراط من اللؤلؤ المستدير.يذكر أن كيت ميدلتون تتعدد خياراتها وعندما يتعلق الأمر بالملابس، حيث نعمل على تبديل تفاصيلها حتى تتناسب مع طريقة لبسها كدوقة كامبريديج، ووفقًا لموقع "insider"، فإن لدى الدوقة العديد من الفساتين الخاصة بها التي تم تعديلها، ويشمل التعديل الخاص بها في الفستان انحناءة، أو تغيير طول التنانير أو الأكمام لجعلها خاصة بها.