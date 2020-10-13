سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13-10-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 13-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك الكويت الوطني.سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 13-10-2020تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.48، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.45، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52.أسعار الدينار الكويتيكما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.30، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.05 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.05 جنيه للبيع 51.54.وواصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 51.02 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.51، كما انخفض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.51، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.54، مقابل ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.63.