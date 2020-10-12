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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«روز آرت».. ندا هشام فى معرض تراثنا بـ«الديكوباج»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:35 م
ندا هشام
ندا هشام
إسلام جمال - سارة ساويرس
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تشارك ندا هشام بمعرض "تراثنا" للحرف والمشغولات اليدوية هذا العام بفن "الديكوباج" أحد الفنون الجديدة على الساحة الفنية، فهو أحد أنواع الفنون أو الحرف اليدوية المعتمدة على تقطع وإعادة تنسيق الأشياء.

وقالت ندا، 28 عامًا، إن معرض تراثنا من المحافل التي تسهم بشكل كبير في معرفة الجمهور بالفنون والأعمال اليدوية "الهاند ميد"، لافتة إلى أن فن الديكوباج ما هو إلاّ مزيج بين الرسم والورق والطباعة، فهو أحد الألوان الجديدة للديكور، والذي تشارك به في معرض تراثنا هذا العام.

«اتعلمت الديكوباج أونلاين.. والسبب كورونا»، قالت ندا إن فترة الحظر والحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا أسهم بشكل كبير في تعلمها فن الديكوباج، حيث تعتبر المشاركة الأولى لها بمعرض تراثنا.

أضافت ندا أن الهدف من المشاركة بمعرض تراثنا هو بغرض تعريف الناس بفن "الديكوباج"، مؤكدة أن مشاركتها بمعرض تراثنا تساعدها بشكل كبير في الانتشار.

يتضمن فن الديكوباج الكثير من الإبداع، فرغم نشأته كفن من فنون الفقراء لتزيين منازلهم وأثاثهم إلاّ أن التطور الكبير الذي حدث في فن الديكوباج جعله واحدًا من أهم فنون العالم، ومعرض تراثنا ينظمه جهاز تنمية المشروعات فى الفترة من 10-15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير فى التجمع الخامس على مساحة 10 آلاف متر مربع.

ويضم معرض تراثنا نخبة من أصحاب المهارات النادرة الذين يقدمون وجها متألقا للفن والتراث المصري.
«روز آرت».. ندا هشام فى معرض تراثنا بـ«الديكوباج»
«روز آرت».. ندا هشام فى معرض تراثنا بـ«الديكوباج»
«روز آرت».. ندا هشام فى معرض تراثنا بـ«الديكوباج»
«روز آرت».. ندا هشام فى معرض تراثنا بـ«الديكوباج»

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