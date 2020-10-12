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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بالختام.. والسوقي يربح 1.1 مليار

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:19 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع- على تباين بدعم من ظهور بوادر لعمليات جني أرباح على غالبية أسهم السوق المتداولة، فضلا عن المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية المصرية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 33. 0%، بما يعادل 37 نقطة، ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 75. 0%، بما يعادل 15.15 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2006 نقاط، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.517 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 442.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 49.8 ألف صفقة بيع وشراء.

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