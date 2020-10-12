الصورة الأولى للجسم الغريب المعثور عليه في محكمة شمال الجيزة

حصل "الدستور" على صورة الجسم الغريب الذي عُثر عليه، صباح اليوم الإثنين، داخل محكمة شمال الجيزة.وكشف شهود عيان عن أن عامل نظافة اشتبه في وجود جسم غريب أعلى الشفاط في إحدى دورات المياه، وقام بإبلاغ حرس المحكمة، الذي أخطر على الفور الجهات الأمنية.وتحركت قوات أمنية لمقر المحكمة، وتم إخلاؤها للتعامل مع الجسم الغريب، وبفحص الجسم الغريب تبين سلبية البلاغ وخلو الهيكل من أي مواد متفجرة.وكان مصدر أمني قد نفى، صباح اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على جسم غريب بمبني محكمة شمال الجيزة.وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة، وبالانتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.