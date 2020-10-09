صبورة السيد تحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ودعم قائمة «من أجل مصر»

دعت الدكتورة صبورة السيد، جموع المواطنين، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، التى تقام مرحلتها الأولى يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدة أن الشعب لديه من الوعى ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته والمشاركة فى الانتخابات لرسم خارطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية، مشيرة إلى أن إجراء انتخابات مجلس النواب يؤكد قدرة الدولة المصرية على التحديات كما يؤكد الثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين.وحثت صبورة السيد الناخبين على مساندة حزب «مستقبل وطن» فى منهجه لخدمة الوطن والمواطن، مطالبة المواطنين بانتخاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وأكدت أن الحزب يسعى لتحقيق التفاعل الإيجابى بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم استقرار الحياة السياسية.وشددت التربوية الكبيرة على أن الشعب لديه الوعى الكامل فى اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، داعية الجميع للالتزام والظهور أمام العالم بمظهر ديمقراطى، مؤكدة أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشعب حق دستورى أصيل لا يجب التنازل عنه بأى شكل من الأشكال.يذكر أن صبورة السيد تخوض انتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والتى أعدها حزب مستقبل وطن، متخذة رمزا انتخابيا موحدا هو «كليو باترا»، معتمدة على تاريخها الأكاديمى فى تحقيق نهضة تعليمية عبر مدارسها طيبة الدولية ومدارس كاندي الدولية وبلو بيلز، حيث صنعت نقلة نوعية متميزة فى مجال التعليم، جعلتها تحصل فى وقت وجيز على لقب رائدة العمل التربوى.