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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه
تصوير: محمود عبد الناصر
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