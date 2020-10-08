«المصريين الأحرار» ناعيًا منى منير: «خسرنا نائبة محبة لوطنها»

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والأسى، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائبة والأم الفاضلة وكل محبيها في ربوع مصر وضواحيها».وقال الحزب، في بيان نعيه الخميس، إن الساحة السياسية، بل والإنسانية فقدت رمزًا للخدمة والعطاء والوطنية برحيل سيدة علّمت أجيالًا وكانت بمقدمة الصفوف في الدفاع عن هوية الوطن.أضاف:"نسأل الله القدير أن يُرسل التعزية لقلوب الأسرة وينيح روح المنتقلة مع الأبرار والقديسين ويجازيها خيرًا عن أعمالها"، لافتًا إلى أن الجميع بالحزب يتذكر دورها الرائد ومحبتها الفياضة للجميع منذ عضويتها بالحزب وحتى آخر طرفة عين.