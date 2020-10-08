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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 فوائد مذهلة لتناول كوب الماء الساخن على الريق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:40 م
كوب الماء الساخن
كوب الماء الساخن على الريق
وكالات
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يحتوي الماء الدافئ على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع "ديلي ميديكال إنفو"، بأن فوائد الماء الساخن تزداد في حالة تناوله في بداية اليوم على الريق.

- علاج الجهاز الهضمي
تناول الماء الساخن في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، يساهم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات والإمساك.

- حرق الدهون
يساعد الماء الدافئ في حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، إذ تستخدم أنظمة الحمية الغذائية مشروبات دافئة مثل الماء والليمون في حرق الدهون لقدرتها المذهلة على إنقاص الوزن.

- طرد السموم
شرب كوب من الماء الدافئ على الريق يعمل على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم، ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

- زيادة الطاقة
يؤدي إلى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا، إذ يعتبر أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية، كما يحسن من عملية تدفق الدم إلى خلايا الجسم.

- مرض السكري
تناول أصحاب مرض السكري لكوب من الماء الدافئ صباح فور الاستيقاظ من النوم، يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم

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