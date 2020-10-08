برلماني: نصر أكتوبر من أعظم الانتصارات التي حققتها مصر والأمة العربية

قال النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، إنه لم يتعجب من قيام قناة الجزيرة الإرهابية، وقنوات تنظيم الإخوان التي تبث من تركيا مكملين والشرق وغيرهما بتشويه نصر أكتوبر العظيم ومجاملة العدو أثناء الحرب.وأضاف معتز أن ما يفعله هؤلاء الخونة من حملات تشويه ضد مصر أمر متوقع، مؤكدا أن نصر أكتوبر سيظل واحدا من أعظم الانتصارات التي حققتها مصر والأمة العربية طوال الـ 100 عام الأخيرة ولا يمكن المزايدة على ذلك.وأشار عضو مجلس النواب خلال بيان له اليوم إلى أن تشويه النصر وخلق حكاوي وهمية وخرافات عن عبور إسرائيلي مضاد وغيرها من هذه الخزعبلات غرضه تثبيط روح المصريين وبث الانهزامية.وشدد محمود أن نصر أكتوبر نصر عظيم بمختلف المعايير العسكرية والسياسية، وهو الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية ذاتها لفتح جسر جوي مباشر، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإلى اسرائيل مباشرة مخافة استمرار هزيمتها والقضاء بشكل تام عليها، قائلا: "تحية لأبطال مصر الشجعان من جنود وضباط القوات المسلحة وقائد السلام والحرب الرئيس الراحل أنور السادات".