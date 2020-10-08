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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 350 جنديا أرمينيا فى النزاع مع أذربيجان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:25 م
مقتل أرمينيا في النزاع
مقتل أرمينيا في النزاع مع أذربيجان
منار احمد
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أفادت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، بمقتل 350 عنصرا في إقليم "ناجورني كاراباخ" في المعارك المشتدة خلال هذه الفترة مع أذربيجان.


جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أرمينيا عن إقالة رئيس جهاز الأمن القومي، بسبب استمرار المعارك في إقليم "ناجورني كاراباخ"، بحسب ما ذكرته وكالة "إيفاكس" الروسية.


ونقلت رويترز عن الوكالة أن أرمينيا استبعدت، اليوم الخميس، رئيس جهاز الأمن القومي، أرغيشتي كياراميان، وفقا لما ورد في مرسوم رئاسي، وتأتي إقالة رئيس جهاز الأمن مع استمرار القتال، الذي اندلع مؤخرا بين القوات الأرمينية في الإقليم والقوات الأذرية.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع في إقليم "ناجورني كاراباخ"، اليوم الخميس، إنها سجلت سقوط 30 قتيلا آخرين في صفوف جيشها، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 350 قتيلا منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر، وفي الأثناء، خاضت أذربيجان وقوات من أصل أرميني اشتباكات جديدة في الإقليم ومحيطه، قبل الاجتماع المقرر في جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في محاولة لتجنب حرب أوسع في جنوبي القوقاز.


وقالت أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مشيرة إلى أن مدنيا قتل في منطقة غورانبوي، وأضافت أن قرى أخرى في أذربيجان تعرضت للقصف من قبل القوات الأرمينية في الإقليم، الذي يتبع أذربيجان بموجب القانون الدولي، ولكن يسكنه ويحكمه منحدرون من عرق أرميني.

وعلى صعيد آخر، تشترك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتوسط في قضية "ناجورني كاراباخ"، وتأمل الدول الثلاث في إقناع الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق النار بعد أكثر المعارك دموية بشأن الإقليم منذ أكثر من 25 عاما.

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